Forgotten Hill: The Guardaroba 2 è lo spaventoso seguito punta e clicca di The Guardaroba, sviluppato da FM Studio. Giusto in tempo per Halloween, continui il tuo viaggio. Dopo aver acquistato un bellissimo guardaroba e aver trovato una chiave d'oro durante la pesca, le cose iniziano a cambiare. Un giorno, la casa sembra vuota e scopri che le tue figlie sono scomparse... Esplora la casa e cerca tutti gli indizi che riesci a trovare! Potrebbero condurti dalle tue figlie... Sei pronto per questa nuova avventura di Halloween che ti farà venire i brividi lungo la schiena? Come si gioca a Forgotten Hill: The Guardaroba 2? Clicca sugli oggetti che ti interessano per raccoglierli e riporli il tuo inventario. Da lì puoi fare clic su di essi e usarli su altri oggetti o porte nel gioco. Incollato? Prova il ? icona per vedere se riesci a ottenere un suggerimento! Forgotten Hill: The Guardaroba 2 è stato creato da FM Studio. Hanno altri fantastici giochi horror su Poki come Forgotten Hill: The Guardaroba, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Autunno, Forgotten Hill: Burattinaio e Forgotten Hill: Chirurgia. Non dimenticare di giocare anche a Pixel Volley!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Forgotten Hill: The Wardrobe 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.