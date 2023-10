Grand Mini Slam è un gioco sportivo unico in cui devi raccogliere e lanciare ogni palla dalla parte dell'avversario. In questa sfida frenetica, devi essere veloce in piedi per afferrare rapidamente una palla in arrivo e lanciarla. Se il tuo lato è completamente vuoto e il lato avversario è pieno di palline, vinci il round. Assicurati di utilizzare i potenziamenti che compaiono occasionalmente per trasformare il gioco a tuo vantaggio. Non dimenticare di controllare lo spogliatoio per potenziare il tuo personaggio e sbloccare nuove skin! Muovi: A/D o frecce sinistra/destra Dash: premi due volte A/D o frecce sinistra/destra Raccogli e lancia palla: barra spaziatrice, S o giù frecciaGrand Mini Slam è stato creato da FM Studio. Hanno molti giochi leggendari su Poki come Rise of Pico, Forgotten Hill: The Guardaroba, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Parco giochi, Forgotten Hill: Autunno, Forgotten Hill: Burattinaio e Forgotten Hill: Chirurgia. Non dimenticare di giocare anche a Pixel Volley, Smash Car Idle e Smash Car Idle 2!

Sito web:poki.com

