Shoot'n'Shout Turbo è un gioco platform d'azione in cui metti alla prova la tua mira sparando ai mostri. Strane creature aliene hanno invaso la Terra e tu sei l'unico eroe che può fermarle! Prendi la tua pistola e il tuo bazooka per eliminare tutti i nemici e salvare il mondo in questo gioco di tiro basato sulla fisica. Mira con attenzione e spara a tutte le bestie, ma fai attenzione a non perdere o sprecare i proiettili, altrimenti siamo tutti condannati! Tieni premuto il mouse o premi a lungo per iniziare a mirare. Rilascia per sparare.Shoot'n'Shout Turbo è stato creato da FM Studio. Hanno altri fantastici giochi horror su Poki come Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Guardaroba 2, Forgotten Hill: The Guardaroba, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Cose sepolte, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Burattinaio e Forgotten Hill: Chirurgia. Non dimenticare di giocare anche a Pixel Volley! Puoi giocare a Shoot'n'Shout Turbo gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Shoot'n'Shout Turbo sul tuo computer, telefono e tablet.

