Meow Merge è un gioco di fusione inattivo in cui unisci i gatti e costruisci la tua casa miagolio. I tuoi gatti si siedono e ti guadagnano un reddito passivo. Quindi fai buon uso di quella fortuna creando il tuo impero felino! Unisci due dei tuoi gatti identici per migliorarli. Puoi farlo trascinando un gatto e lasciandolo cadere sull'altro. Continua a farlo per massimizzare la quantità di denaro che guadagni. Sblocca nuovi gatti, ottieni risultati, scopri sorprese e altro ancora. Meow Merge consente ai tuoi gatti di guadagnare denaro anche mentre sei offline! Non dimenticare di condividere Meow Merge con i tuoi amici! Premi il pulsante di azione al momento giusto per guadagnare punti. Meow Merge è creato da Slab Games, uno studio di sviluppo di giochi con sede in Indonesia. Gioca al loro altro puzzle game avvincente e carino su Poki: Where is My Cat? Meow Merge è giocabile gratuitamente sia sul desktop che sul tuo cellulare su Poki.

Sito web:poki.com

