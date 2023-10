Stick Defenders è un gioco d'azione e di fusione in cui combini le unità stickman in unità più forti, in modo che possano proteggere la tua base dalle fasi dei nemici. Unisci uomini armati identici, migliora le tue abilità offensive, migliora le tue mura e molto altro ancora. Ci sono attività collaterali divertenti come "girare la ruota" in cui puoi ottenere oggetti sorprendenti che ti aiutano a diventare più forte e sbloccare nuove possibilità. Assicurati di usare le tue abilità sull'orda di nemici in arrivo non appena il loro tempo di recupero è terminato, in modo da non lasciarti sopraffare. Per quanto tempo riesci a tenere premuto il forte in Stick Defenders? Usa il pulsante sinistro del mouse o il dito per selezionare e trascinare le unità. Trascina un'unità e rilasciala sopra un'altra identica per unirle. Stick Defenders è stato creato da TinyDobbins. Gioca agli altri giochi casual su Poki: Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers e PartyToons. Puoi giocare a Stick Defenders gratuitamente su Poki. Stick Defenders può essere giocato sul tuo computer e dispositivi mobili come telefoni e tablet .

Sito web:poki.com

