Tower Defense Mingling è un gioco di fusione creato da Zonda Creative Studio. Difendi la tua base dalle unità nemiche posizionando torrette offensive e migliorandole. Puoi unire due unità uguali per creare un'unità più potente, poi puoi unirle in un'unità più potente e così via... I primi livelli sono facili in cui tutti i nemici seguono lo stesso percorso. Ma man mano che il gioco va avanti, dovrai pensare in modo strategico ed essere pieno di risorse per sopravvivere. Vai avanti e unisci! Fai clic o tocca una torretta qui sotto per selezionarla. Fare nuovamente clic su una tessera vuota per posizionare la torretta. Trascina un'unità e rilasciala su un'altra identica per unirle. Tower Defense Mingling è stato creato da Zonda Creative Studio. Hanno molti giochi avvincenti su Poki: Barbershop Inc., Merge Tycoon, Crane-Madness e Infinite 8

