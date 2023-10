Z-Raid è un gioco di difesa della torre multiplayer in cui il tuo obiettivo è schierare diversi tipi di armi speciali per proteggere la tua base da orde di zombi. Per molto tempo la Fabbrica di Zombinium ha condotto esperimenti segreti, ma ultimamente qualcosa è andato storto... L'esplosione ha diffuso ovunque una sostanza viola sospetta, una sostanza che trasforma le persone in zombie! Gioca nei panni di una persona normale cercando di sopravvivere: monta torrette, sali di livello, potenzia il tuo eroe, competi nell'arena, vinci tornei e sopravvivi a tutti i raid contro giocatori reali! Vai avanti e condividi Z-Raid con i tuoi amici e vivi insieme questa emozionante avventura zombi! Fai clic su un'unità che ti puoi permettere e fai nuovamente clic su uno slot evidenziato vuoto per posizionarla. Le tue unità attaccheranno automaticamente i nemici in arrivo. Usa torrette speciali come la pistola del ghiaccio che rallenta i nemici. Ogni oggetto acquistato può essere migliorato, aumentando così le tue possibilità di vincita. Posiziona la torretta: tocca o fai clic su un'unità, quindi di nuovo su uno slot disponibile evidenziato. Ingrandisci/riduci: scorri con due dita o rotellina del mouseZ-Raid è stato creato da ANV Games , una società di sviluppo di giochi con sede in Ucraina. Gioca agli altri avvincenti giochi casual su Poki: Ocean e Laborer 2

