Base Defense 2 è un gioco di difesa della torre in cui il tuo obiettivo è schierare vari tipi di armi per proteggere la tua base da orde di nemici. Inizia trascinando le tue unità e rilasciandole sul campo di gioco. Le tue unità attaccheranno automaticamente i nemici in arrivo. Tutto quello che devi fare è controllare l'ordine e il posizionamento delle unità. Saccheggerai i nemici che sconfiggi, così potrai spendere i tuoi guadagni per migliorare le tue unità o ottenerne di nuove come cannonieri, sentinelle, torrette e altro ancora. Non dimenticare di aggiornare e potenziare le tue difese per una difesa più forte! A quante fasi di nemici può sopravvivere la tua base? Trascina le tue unità e rilasciale sulla tessera evidenziata per posizionarle. Le tue unità attaccheranno automaticamente i nemici in arrivo. Se desideri potenziare un'unità, toccala e utilizza il pulsante di potenziamento nel menu a comparsa.Base Defense 2 è creato da Beedo Games. Gioca agli altri giochi di strategia ricchi di azione su Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers e Tanko. ioPuoi giocare a Base Defense 2 gratuitamente su Poki. Base Defense 2 può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

