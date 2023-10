Dark Boy è un gioco platform d'avventura 2D sviluppato da Beedo Games. Aiuta Dark Boy a combattere attraverso livelli in scala di grigi dal design straordinario e usa le tue abilità di controllo del tempo per uccidere i mostri oscuri lungo il percorso. Le monete che raccogli ad ogni livello possono essere utilizzate per acquistare personaggi nuovi e potenti come Yellow Boy, Green Boy e Purple Boy. Sei pronto per esplorare un mondo pieno di oscurità e illuminare la tua strada con coraggio? Come si gioca: Muovi - Tasti freccia A/D / Sinistra/Destra Salta - Tasto freccia W o Su Tempo lento - E o LA Attacco - Barra spaziatrice Cambia personaggio - Q o K Informazioni sul creatore: Dark Boy è stato creato da Beedo Games. Gioca agli altri loro avvincenti giochi su Poki: Base Defense, Mafia Wars, Clash of Tanks, Clash Of Armour, Tanko.io, Jelly Sokoban e Swingers.

