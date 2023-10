Jelly Sokoban è un puzzle game colorato creato da Beedo Games. Dovrai spingere i quadratini di gelatina blu attorno al puzzle per metterli nella posizione giusta. Completa ogni livello per passare al puzzle successivo, più difficile! Gioca a Jelly Sokoban su Poki nel tuo browser e sfida il tuo cervello con quasi 600 puzzle da completare! Controlli: Tasti freccia: sposta i quadrati di gelatina Informazioni sul creatore: Jelly Sokoban è stato creato da Beedo Games. Sono conosciuti per giochi come Clash Of Armour, Clash of Tanks, Jelly Sokoban e Swingers.

Sito web:poki.com

