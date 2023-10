Pirates Merger è un simulatore di battaglie di fusione in cui devi scegliere tra diversi personaggi da unire e costruire il tuo esercito per assediare il nemico. Scegli tra i tuoi pirati classici e i tuoi amici volanti per unirli e costruire un esercito invincibile. Comanda il tuo esercito e sconfiggi i tuoi nemici attraverso il posizionamento strategico e la forza bruta! Usa il mouse per fare clic e trascinare gli alleati uno sopra l'altro per unirli. Sul cellulare, tutto ciò che fai è scorrere! Pirates Merger è creato da Beedo Games. Dai un'occhiata agli altri loro giochi su Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars e Tanko.io!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Pirates Merger. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.