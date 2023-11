Mutazone è un gioco di azione e avventura in cui dovrai sopravvivere alle ondate di zombi, mutanti e altre creature che ti verranno addosso. Prendi il controllo del tuo sopravvissuto, che puoi personalizzare con diversi vestiti, acconciature, animali domestici e armi. Le tue armi sparano automaticamente, quindi spetta a te camminare per l'area e attaccare quanti più mostri possibile mentre cerchi di sfuggire alla loro presa. Otterrai melma verde e salirai di livello mentre falci i tuoi innumerevoli nemici, in modo simile ad altri giochi di ruolo e roguelite. Una volta che avrai raccolto abbastanza sostanza, sbloccherai un potere casuale che cambierà il modo in cui giochi. Scegli quale potenziamento riceverai poiché avrà delle conseguenze. Pianifica la strategia di sviluppo del tuo eroe e assicurati di scegliere solo i poteri migliori per aiutarti durante la notte. Ci sono poteri come guarigione, maggiore potenza di attacco, raggio di impatto ampliato e persino armi entusiasmanti come missili e laser a ricerca! Assicurati di raccogliere i forzieri per sbloccare premi sorprendenti! Riuscirai a sopravvivere contro le orde di non morti a Mutazone?

Sito web:poki.com

