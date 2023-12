Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per War Master su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Raduna le tue truppe e scendi sul campo di battaglia in War Master! In questo gioco d'azione e strategia prendi il comando di una base militare sotto attacco. Sta a te costruire caserme, addestrare le tue truppe e guidarle nella battaglia. Dopo aver sconfitto i tuoi nemici, lasceranno cadere medaglie d'oro. Puoi usarli per salire di livello. Salendo di grado, sbloccherai più armi come carri armati, elicotteri d'attacco e persino bombe nucleari da usare contro i tuoi nemici. Sei tu la mente strategica che vincerà ogni battaglia?

Sito web:poki.com

