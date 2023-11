ZomboTag è un gioco di battaglie nell'arena in cui devi infettare tutte le persone in ogni livello con l'aiuto del tuo esercito in continua crescita! Basta inseguire e sconfiggere i nemici in ogni diversa arena per salire di livello e raccogliere potenziamenti per rendere te e il tuo esercito più forti! I tuoi due alleati principali sono i jumper e i mob: i jumper salteranno verso i nemici prima di tornare da te (pensa come boomerang zombi) e i mob si siederanno al tuo fianco e attaccheranno chiunque sia più vicino! Sconfiggi i boss, fai crescere il tuo esercito, diventa più forte e scopri quanto tempo riesci a resistere nell'arena!

Sito web:poki.com

