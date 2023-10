Castle Defender Saga è un gioco di simulazione di battaglia in cui devi sconfiggere la base nemica prima che loro ti battano! Migliora la tua torre, aggiungi arcieri extra e usa i potenziamenti per ottenere un vantaggio sul tuo avversario. Invia strategicamente il tuo esercito per contrastare il nemico e riportare a casa la vittoria! Riuscirai a diventare l'ultimo Castle Defender? Usa il mouse per aggiornare, acquistare e inviare nemici per sconfiggere i tuoi nemici! Castle Defender Saga è stato creato da MarketJS. Dai un'occhiata ad alcuni dei loro altri giochi casual su Poki: Idle Mining Empire, Stupid Zombies e Ludo Hero!

