Uccidi gli eserciti rivali in Lordz.io! Recluta soldati, arcieri e barbari nel tuo equipaggio in crescita. In Lordzio, i draghi possono proteggerti da una serie di aggressori. Uccidi le unità vicine e raccogli le gemme del campo di battaglia. Potresti diventare il re in Lordz io: Online Medieval Warfare! Gioca a giochi competitivi online contro altri giocatori e con gli amici. Arruola cavalieri, soldati, arcieri, maghi, barbari e persino draghi nel tuo enorme esercito, quindi entra nel campo di battaglia per combattere contro un massimo di 20 giocatori reali in tutto il mondo. Raduna un enorme esercito, proteggi il tuo signore, arricchisci, lavora sui potenziamenti, unisciti a squadre, sblocca skin e molto altro ancora! Recluta 7 tipi unici di truppe, tra cui: cavalieri, arcieri, maghi, barbari e draghi. Scegli la migliore strategia e tattica per sconfiggere gli altri giocatori. Dividi strategicamente il tuo esercito per muoverti più velocemente o sconfiggere altri lordz.Lordz.io è stato creato da Spinbot. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Lordz.io gratuitamente su Poki: Lordz.io

Sito web:lordz.io

