Like a King è un gioco di difesa della torre e di costruzione di mazzi creato da LAK Games. Sei un re che deve combattere altri re usando e combinando le unità nella tua collezione di carte. Ogni carta è un'unità unica che puoi utilizzare sul campo di battaglia. Alcuni attaccano il nemico, ma altri estraggono l'oro e piazzano persino trappole per l'unità nemica. Completa le missioni, costruisci un mazzo forte e, soprattutto, elabora saggiamente la strategia per diventare l'unico vero re che resiste! Tocca la tessera vuota per generare un'unità. Traccia una linea dall'unità all'unità nemica che vuoi attaccare. Rivedi le tue tattiche e distruggi tutte le unità nemiche prima che le tue unità vengano distrutte. Like a King è stato creato da LAK Games. Gioca all'altro gioco su Poki: Panda: Bubble Shooter

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Like a King. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.