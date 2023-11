Furcifer's Fungeon è un roguelike a scorrimento automatico in cui tutto ciò che fai influisce sulle tue opzioni di talento. Diventa un'oca negromante o un berserker che brandisce una lama tuono! Raccogli oggetti leggendari in ogni corsa e riportali a casa per avere ancora più opzioni di costruzione in futuro. Affronta tantissimi tipi diversi di nemici e tantissimi potenziamenti da effettuare per salire di livello e sconfiggere il Fungeon!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Furcifer's Fungeon. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.