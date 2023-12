Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Blobby Clicker su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Blobby Clicker è un gioco clicker inattivo in cui crei il tuo Blobby! Blobby può sembrare un personaggio amichevole, ma cliccando su di lui lo farà arrabbiare lentamente. Più Blobby si arrabbia e più clicchi su di lui, più soldi guadagni. Puoi utilizzare questi soldi per acquistare aggiornamenti per il tuo Blobby per rendere ogni clic ancora più prezioso. Più fai clic su Blobby, più oggetti sbloccherai per lui. Puoi ottenere diversi tipi di pelliccia, ottenere dei cappelli fantastici e ottenere l'accesso a diversi luoghi in cui Blobby può vivere. Riuscirai ad allevare il Blobby definitivo?

