L'originale gioco inattivo in cui prepari i biscotti per governare l'universo! Questa è l'app ufficiale Cookie Clicker di Orteil & Opti. Non accettare sostituti!

Sito web:orteil.dashnet.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cookie Clicker. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.