Super Kill-BOI 9000 è un gioco di sopravvivenza roguelike in cui hai un simpatico robot che si nutre del cuore dei mostri che uccidi e diventa più forte con fantastici aggiornamenti. Nei panni di uno stickman che brandisce un bastone, hai bisogno di tutto l'aiuto che puoi ottenere dal tuo compagno robotico. Colpisci tutte le bestie usando il tuo bastone e rifornisci Kill-BOI 9000 con i loro cuori, così potrà diventare più forte. Scegli tra un'ampia varietà di armi e potenziamenti per combinarli. Sblocca armi, armature e cappelli per personalizzare il tuo equipaggiamento! Ci sono 3 mappe e tantissimi potenziamenti tra cui scegliere: palle di cannone, granate, buchi neri, droni, seghe circolari e persino aggiornamenti sinergici per aumentare l'effetto di un potere. Puoi anche giocare con il tuo amico utilizzando la modalità cooperativa a 2 giocatori! Non dimenticare di tornare al menu principale per premere la leva di Kill-BOI in cambio di 100 cuori, così potrai rilasciare un bottino epico per il tuo personaggio. Assicurati di condividere Super Kill-BOI 9000 con il tuo amico e prova a giocarci insieme! Muoviti: WASD o tasti freccia Super Kill-BOI 9000 è creato da Gioca con Furcifer. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Super Kill-BOI 9000 gratuitamente su Poki. Super Kill-BOI 9000 è riproducibile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

