Gioca gratuitamente a Super Sus -Who Is The Impostor online con il cloud mobile now.gg. Super Sus è il gioco d'azione di deduzione sociale di PIProductions che ti terrà sveglio tutta la notte! Per trovare i colpevoli, usa la tua deduzione sociale e il tuo talento nell'inganno e convinci i tuoi compagni membri dell'equipaggio a crederti! Gioca online con un massimo di altre nove persone reali mentre cerchi di decifrare il mistero degli impostori. Per avvicinarti a scoprire chi sono gli impostori, svolgi incarichi di indagine. Ma attenzione: gli impostori fanno parte del gruppo e non si fermeranno davanti a nulla pur di "uccidere" l'equipaggio!

Sito web:now.gg

