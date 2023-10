Gioca a State of Survival: The Zombie Apocalypse online gratuitamente con il cloud mobile now.gg. Sono trascorsi sei lunghi mesi dall'inizio dell'apocalisse zombi che ha posto fine alle civiltà dell'umanità. Ora solo tu e un gruppo dei tuoi amici più cari potete combattere contro le infinite orde di mostri non morti che sciamano per le strade di questa città. Costruisci le difese della tua città contro gli eserciti di zombi e mantieni in vita la tua gente in questo gioco di strategia e sopravvivenza per Android.

Sito web:now.gg

