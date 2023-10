Gioca gratuitamente a My Singing Monsters online con il cloud mobile now.gg. My Singing Monsters è il gioco musicale di Big Blue Bubble in cui i giocatori devono nutrire e prendersi cura di divertenti mostri musicali! Preparati per un'avventura alleva-mostri come non hai mai sperimentato prima. Benvenuti su un'isola magica abitata da magici mostri musicali. Questi mostri cantanti ti faranno venire voglia di battere i piedi e dondolarti a ritmo. Colleziona e alleva la tua famiglia di mostri cantanti. Progetta e migliora una confortevole casa sull'isola per tutti voi. Allora parti per un viaggio musicale nel selvaggio mondo di Singing Monster! Decora e rinnova quest'isola tropicale mentre balli al ritmo ipnotico e allegro. Incontra un vasto assortimento di mostri adorabili e divertenti che puoi collezionare e far salire di livello. Incontra e condividi suggerimenti con altri giocatori di Singing Monsters da tutto il mondo!

Sito web:now.gg

