Gioca gratuitamente ad Arknights online con il cloud mobile now.gg. Arknights è il gioco di strategia di Yostar in cui conduci la lotta contro un pericoloso virus che ha conquistato il mondo. Lavora fianco a fianco con la dedicata Amiya per reclutare e addestrare gli operatori, quindi schierarli in missioni in tutto il mondo. Difendi gli innocenti e abbatti chiunque ti ostacoli! Il destino dell'isola di Rodi è nelle tue mani. Scegli gli operatori giusti per ogni lavoro, quindi metti a punto una strategia vincente per sconfiggere i tuoi nemici in tempo record. Centinaia di operatori si stanno mettendo in fila per unirsi al tuo team. Tutti pronti e disposti a fare tutto il necessario per proteggere l'isola di Rodi. Mescolali e abbinali per varietà e possibilità illimitate!

Sito web:now.gg

