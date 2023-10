Fatti strada attraverso la competizione per completare missioni, migliorare le tue abilità e distruggere altri giocatori. Divora il nettare e l'energia lasciati dagli avversari per aumentare le tue dimensioni, abilità e capacità. Fatti strada lungo la catena alimentare mentre evolvi nel Little Big Snake definitivo. Sfida ogni giorno altri giocatori per diventare il più grande serpente nella fossa. Distruggi i tuoi nemici serpeggiando attorno a loro e facendoli schiantare contro di te. Mangia il delizioso nettare lasciato sulla loro scia e raccogli chiavi, artefatti e altri oggetti per sbloccare livelli, missioni e alleati.

