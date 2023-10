Agar.io e slither.io hanno avuto un figlio mutante. Questo multiplayer online è un gioco carino con molta competizione! Sali di livello dopo aver iniziato: scegli il tuo soprannome personalizzato e inizia come Dogi. Combatti gli altri e mangia più che puoi il più a lungo possibile. Attenzione: gli altri giocatori cercheranno di morderti da dietro! Giochi di mangiare come questo richiedono di mangiare frutta per far crescere la coda (questo ti protegge dall'essere morso e dalla perdita di più del 50% della massa). Corri e mangia altri giocatori per raggiungere il tuo massimo potenziale. Sali di livello ed evolvi la tua creatura con 6 evoluzioni e oltre 20 abilità di potenziamento tra cui scegliere! Corri, scivola, scatta, sbatti le ali e altro ancora! Aggiorna e sblocca 9 creature mentre procedi! Questo gioco impegnativo ma casual è divertente per adolescenti e adulti di tutte le età! Un gioco di abilità, hai quello che serve per arrivare in classifica? Questo avvincente gioco ti incoraggerà a raggiungere la vetta! Diventa il re della collina da solo o sfida i tuoi amici a batterti! I giochi con animali richiedono abilità: hai quello che serve?

Sito web:creatur.io

