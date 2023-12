Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Up Together su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

In Up Together, il tuo obiettivo è saltare fino in cima! Scegli la tua frutta o verdura preferita, scegli un bel nome e parti per un'avventura di parkour. Sali sui blocchi blu per aumentare la velocità e saltare molto lontano, ma evita i blocchi rossi! Più in alto sali, migliore sarà la tua posizione in classifica, quindi cerca di arrivare il più lontano possibile. E tieni gli occhi aperti, potrebbero esserci dei segreti nascosti in giro... Hai l'abilità di parkour per arrivare in cima a Up Together?

