Metti piede nel mondo di My Talking Tom Friends e incontra Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben e Becca. Sviluppato da Outfit7 Limited, questo gioco casual è perfetto per far giocare e imparare i giovani giocatori. Prenditi cura di Tom e dei suoi amici, vivi avventure divertenti e aiutali nelle faccende quotidiane. Porta Tom e i suoi amici fuori a giocare, accompagnali a scuola, aiutali a mangiare e mettili a dormire. Tutto in una giornata di lavoro. Per giocare a My Talking Tom Friends online nel browser web, tocca il pulsante di riproduzione in basso. Inizia a giocare online gratuitamente con now.gg. Tutto ciò che serve è un browser web su PC o dispositivo mobile. I giochi sono gratuiti e non sono richiesti download.

