Kate's Cooking Party è un gioco di gestione di ristoranti in cui lavori come cameriere e il tuo compito è guadagnare i soldi del ristorante mantenendo felici i clienti. Tutto quello che devi fare è trascinare un gruppo di clienti che stanno aspettando in fila fuori e lasciarli cadere a un tavolo. Ti chiameranno per dare l'ordine non appena avranno deciso cosa mangiare. Devi interagire con loro e prendere il loro ordine, quindi dare l'ordine al direttore del ristorante che avviserà gli chef. Raccogli ogni loro richiesta e consegnala loro in modo tempestivo, altrimenti si arrabbieranno e leggeranno le mance. Sbloccherai nuovi piatti, nuove postazioni, nuovi colleghi e altro ancora mentre continui a servire clienti soddisfatti. Condividi il Cooking Party di Kate con i tuoi amici e scopri chi può guadagnare di più servendo ai tavoli! Interagisci con i clienti per prendere il loro ordine e consegnarlo al direttore del ristorante. Raccogli gli alimenti e consegnali al tavolo in modo tempestivo. Kate's Cooking Party è stato creato da ANV Games. Hanno altri giochi puzzle casuali su Poki: Z-Raid, Ocean e Laborer 2. Puoi giocare a Kate's Cooking Party gratuitamente su Poki. Kate's Cooking Party può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

