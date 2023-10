Cooking Fast è un gioco di cucina in cui devi preparare i pasti in tempo per soddisfare i tuoi clienti! Cooking Fast è stato creato da Aumento Media. Diventa il più grande chef di Cooking Fast, preparando i migliori hotdog e hamburger della città. Assicurati di preparare tutti i pasti in tempo, altrimenti i tuoi clienti se ne andranno. E non dimenticare le bevande! Guadagna denaro e migliora la tua cucina aggiornando la tua attrezzatura o acquistando nuove padelle o macchine per succhi. Continua a crescere e prova a completare tutti i livelli per diventare il miglior chef della città. Controlli: Mouse: prepara i pasti Informazioni sul creatore: Cooking Fast è stato creato da Aumenta Media.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cooking Fast. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.