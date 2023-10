MSN Games (noto anche come Zone.com - precedentemente noto come The Village, Internet Gaming Zone, MSN Gaming Zone e MSN Games by Zone.com) è un sito Web di giochi casual, con giocatore singolo, multiplayer, download per PC e social videogiochi da casinò. I giochi sono disponibili in versione online gratuita, di prova e pay-to-play con funzionalità complete. MSN Games fa parte di Xbox Game Studios, associata al portale MSN, ed è di proprietà di Microsoft, con sede a Redmond, Washington.

