MiniBattles è un gioco multiplayer in cui tu e i tuoi amici potete sfidarvi in ​​un massimo di 30 minigiochi. Non ti annoierai mai giocando a MiniBattles poiché ogni gioco è diverso e offre un gameplay unico. Ci sono sport, volo, boxe, tiro a segno, giochi di battaglia e molti altri! E la parte migliore è: puoi giocare a tutti questi giochi utilizzando un solo pulsante. Vai avanti e gioca a MiniBattaglie con i tuoi amici e mostra loro chi è il vincitore! Tocca il pulsante corrispondente negli angoli dello schermo o usa il pulsante della tastiera che ti è stato assegnato. Azione (Giocatore 1) - C Azione (Giocatore 2) - N Azione (Giocatore 3) - Azione Q (Giocatore 4) - Azione P (Giocatore 5) - Azione tasto freccia sinistra (Giocatore 6) - Tasto freccia destra MiniBattles è stato creato da Shared Dreams Studio. Dai un'occhiata agli altri loro giochi 12 MiniBattles e MiniMissions su Poki!

Sito web:poki.com

