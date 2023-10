Minibattles Survivor è un gioco arcade che contiene 65 minigiochi casual facili da giocare! Dì addio allo stress con questi giochi di società semplici ma stimolanti in Minibattles Survivor. Sali sulla scala del vincitore composta da 20 round e batti tutti i giochi per dimostrare ai tuoi amici che sei tu il vero sopravvissuto! Rappresenta il tuo paese nelle classifiche globali, sblocca la modalità Pro per esercitarti e migliorare, riproduci i tuoi giochi preferiti e, soprattutto, divertiti! Premi il pulsante di azione al momento giusto per guadagnare punti. Pulsante di azione principale: tasto freccia su Pulsante di azione secondaria - Pulsante A o sinistro del mousePulsante di azione terziaria - Pulsante D o destro del mouseMinibattles Survivor è stato creato da YouDevice! Gioca all'altro loro gioco su Poki: SuperBattle 2Minibattles Survivor è giocabile gratuitamente sia sul tuo desktop che sul tuo cellulare su Poki.

Sito web:poki.com

