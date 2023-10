SocCar è un entusiasmante gioco multiplayer di calcio e corse automobilistiche IO in cui giocherai contro altri giocatori per vedere quale squadra è la migliore! Ti sei mai chiesto come sarebbe il calcio se fosse giocato dalle auto? Bene, SocCar risponde a questa domanda, offrendo divertimento di corse e calcio allo stesso tempo con l'aggiunta della tattica difensiva di sparare ai tuoi nemici! Unisciti a una stanza o inizia la tua partita con gli amici per vivere l'azione SocCar su Poki. Controlli: WASD - Guidare Mouse: mira Tasto sinistro del mouse: spara Tasto destro del mouse - Rotola Barra spaziatrice: salta Cambio-Turbo Informazioni sul creatore: SocCar è creato da Martian Games. Sono anche i creatori di Kart Wars e Westoon.

Sito web:poki.com

