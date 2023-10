Hai quello che serve per difenderti da alieni, demoni e altro? Dimostralo in Alien's Nest, un gioco sparatutto in cui dovrai affrontare nemici provenienti dallo spazio! Attraversa un mondo industriale e stai alla ricerca di alieni da abbattere. Quanto tempo puoi rimanere in vita? Controlli: WASD-Muoviti Mouse: mira/cambia visuale Clic del mouse: spara

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Alien's Nest. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.