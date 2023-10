Zombie Siege Outbreak

Prendi la tua attrezzatura e vestiti: gli zombi stanno arrivando per conquistare la tua città! In questo gioco sparatutto ricco di azione difenderai il tuo territorio da dietro le barricate, sparando all'esercito di zombie che vuole abbatterti. Puoi muoverti solo a sinistra o a destra, ma fortunatamente guadagnerai denaro per ogni zombi che uccidi, che potrà essere utilizzato per acquistare armi ed equipaggiamento migliori. Sarai l'ultimo non morto in piedi? Controlli: WASD: spostati Fare clic con il tasto sinistro: spara Fare clic con il tasto destro: zoom QE: cambia arma R - ricarica P - pausa L: blocca/sblocca il mouse

Sito web:poki.com

