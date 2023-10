Impenna e rimbalza sugli ostacoli in Roger Dead: Zombie Biker! Il pazzo non morto vuole eseguire dei trucchi prima di andare all'Inferno. È necessario evitare di colpire dossi e barriere sulla strada rocciosa. Guida attraverso i tunnel per ritrovare la velocità!

