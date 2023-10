Supergun è un gioco spaziale in cui voli su un'astronave attraverso lo spazio schivando tutti i meteoriti e gli altri oggetti sulla tua strada. Qualunque cosa tu faccia, evita i quadrati rossi! Controlla la tua astronave e il tuo obiettivo per guidare la tua nave in sicurezza attraverso lo spazio. La tua nave si muove e spara automaticamente, controlli solo i tuoi movimenti a sinistra e a destra. Potrebbe sembrare facile, ma la tua nave accelererà rapidamente! Prova a battere il tuo punteggio più alto round dopo round. Frecce sinistra/destra: sterza Supergun è stato creato da Aron Sommer. Ha anche creato i simili Eagle Ride e Angry Zombie.

