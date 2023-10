Eagle Ride è un gioco di abilità dal ritmo frenetico. Sei sul dorso di un'aquila che vola attraverso i boschi. Assicurati di non schiantarti contro alberi o altri pilastri perché il tuo uccello non sopravviverà. Fatti strada tra gli alberi e stabilisci un punteggio elevato! Puoi scegliere tra tre modalità: classica, folle e hardcore. Puoi raccogliere gemme per sbloccare un'abilità speciale per la tua aquila. Il gioco presenta una colonna sonora al ritmo che corrisponde all'azione frenetica sullo schermo. Riesci a impostare un punteggio elevato? Sterza a sinistra - freccia sinistra Sterza a destra - freccia destra Eagle Ride è stato creato da Aron Sommer, noto anche per i suoi giochi Supergun e Angry Zombie su Poki.

Sito web:poki.com

