Spaceship Merge è un gioco di fusione creato da Mizadev. Inizia il tuo viaggio di fusione con la nave Gremlin e unisciti verso navi più grandi e migliori! Combina due astronavi uguali per sbloccarne una nuova. Sono disponibili più opzioni per accelerare il processo nella fabbrica di aggiornamento. Puoi anche svolgere qualche lavoro manuale per produrre navi più velocemente, dare un'occhiata ai bonus o aprire alcuni forzieri nel negozio. Puoi completare la tua collezione di astronavi? Usa il mouse per fare clic e trascinare le stesse navi l'una sull'altra. Spaceship Merge è stato creato da Leon Nuredini.

Sito web:poki.com

