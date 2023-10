Impossible 13 è un puzzle game casual in cui il giocatore deve combinare cerchi con lo stesso numero fino a raggiungere il numero 13. Unisci 3 o più cerchi con lo stesso colore e numero per crearne uno nuovo! Usa le tue capacità di pensiero per accumulare rapidamente numeri e prova a raggiungere l'Impossibile 13! Unisci cerchi: trascina il pulsante sinistro del mouse. Impossible 13 è stato creato da RoboWhale. Sono i creatori dietro Bouncy Woods. Provalo su Poki!

