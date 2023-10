Sugar Eyes è un puzzle game creato da WeDoYouPlay. In questo gioco di fusione, il tuo obiettivo è combinare piccoli mostri dello stesso colore, o con la stessa quantità di occhi, per creare creature più avanzate. Otterrai un singolo mostro o un gruppo di mostri da posizionare sulla griglia, quindi devi pensare in modo strategico e ruotare i pezzi per utilizzare lo spazio dato in modo efficiente. Puoi anche creare combinazioni di unione per aumentare il tuo punteggio. Tieni gli occhi sulla palla e batti i punteggi più alti dei tuoi amici! Ruota i pezzi: fai clic o tocca Posiziona i pezzi: trascina e rilascia Sugar Eyes è stato creato da WeDoYouPlay. Gioca al loro altro gioco di puzzle su Poki: Words Emoji

Sito web:poki.com

