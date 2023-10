Monster Mash è un gioco clicker inattivo in cui unisci i bambini mostro in livelli più forti per avere l'elenco dei mostri definitivo! Guadagnerai oro e sbloccherai nuovi mostri avanzando organicamente nel gioco e completando le missioni. Sblocca mostri del livello più alto e vantati con i tuoi amici! (E non dimenticare di tornare ogni giorno per raccogliere il tuo bottino offline.) Unisci mostri: pulsante sinistro del mouseMonster Mash è stato creato da DrMop. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Monster Mash. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.