Karakuri è un gioco di riflessione in cui cerchi di eliminare una griglia piena di blocchi puzzle. Devi disporre i blocchi colorati che vedi sullo schermo in sequenza per eliminarli dal tabellone. Tieni semplicemente e trascina il pezzo a destra sul tabellone e assicurati che gli stessi colori si tocchino sempre. Metti tanti pezzi dello stesso colore uno accanto all'altro per creare combo e combo a catena. Se ami i giochi come Tetris, apprezzerai la svolta divertente che Karakuri dà al genere! Riesci a battere i punteggi più alti dei tuoi amici a Karakuri? Condividi il gioco con loro per scoprirlo e massimizzare il divertimento! Tieni premuto e trascina il pezzo a destra nel tabellone. Karakuri è stato creato da Okashi Games. Gioca agli altri loro giochi su Poki: MicroWars e Nano War. Puoi giocare a Karakuri gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Karakuri sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

