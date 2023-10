Wood Blocks 3D è un puzzle game a blocchi creato da Infinity Games. Questo gioco dà nuova vita alla classica esperienza di Tetris consentendoti di posizionare i blocchi indicati ovunque desideri sulla griglia. Ti vengono presentati tre pezzi da suonare alla volta. Trascina e rilascia questi pezzi sulla griglia per riempire tutti i quadrati di una colonna o di una riga, in modo da poterla eliminare e guadagnare punti. Usa i potenziamenti, crea combo e metti a punto strategie per le tue mosse per massimizzare il tuo punteggio più alto. Wood Blocks 3D è il modo perfetto per far lavorare la tua mente mentre ti rilassi. Trascina e rilascia questi pezzi sulla griglia per riempire tutti i quadrati di una colonna o di una riga, in modo da poterla svuotare e guadagnare punti. Usa un potenziamento se desideri sbarazzarti di un pezzo o ruotarlo. Wood Blocks 3D è stato creato da Infinity Games. Gioca agli altri giochi di pensiero su Poki: Energy, Infinity Loop, Shapes e Sudoblocks

Sito web:poki.com

