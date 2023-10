Nonogram è un puzzle game in cui riempi di colori la griglia di quadrati per rivelare un'immagine nascosta. Ogni puzzle presenta un'immagine con vari quadrati nascosti. Controlla i numeri sopra e a sinistra della griglia, poiché ti danno un suggerimento su quanti quadrati devi riempire e quanti ne devi lasciare vuoti inserendo una "X". Ad esempio, se una colonna mostra il numero 5, significa che devi riempire cinque quadrati su quella specifica colonna. Assicurati di non indovinare però. È sempre meglio determinarlo secondo la logica e compilando i quadrati vicini. Puoi usare un suggerimento se rimani bloccato e persino recuperare una vita se hai commesso troppi errori. Vai avanti e tuffati nel cruciverba visivamente più soddisfacente che giocherai quest'anno! Riempi i quadrati di colore assicurandoti di prestare attenzione all'ordine dei numeri visualizzati. Se mostra Riempi i quadrati: tocca o il pulsante sinistro del mouseNonogram è stato creato da WeDoYouPlay. Hanno altri giochi puzzle su Poki: Sugar Eyes and Words EmojiNonogram è giocabile sia sul desktop che sul cellulare gratuitamente su Poki.

Sito web:poki.com

