GIOCA OVUNQUE È facile giocare ovunque e in qualsiasi momento. Finché sei loggato, puoi riprendere da dove avevi interrotto su qualsiasi dispositivo. I tuoi puzzle saranno disponibili nell'app e sul web. PUZZLE QUOTIDIANI Il cruciverba: il cruciverba nell'app è lo stesso puzzle stampato ogni giorno sul quotidiano New York Times. La difficoltà aumenta dal lunedì al sabato. Il puzzle della domenica è di livello medio (ma è il più grande). Il Mini Cruciverba: il Mini è un breve cruciverba che puoi completare in pochi minuti: è perfetto da giocare durante le pause della giornata. La Mini non aumenta di difficoltà durante la settimana e presenta indizi più semplici. Ape di spelling: il rimescolamento è il tuo punto forte? Gioca a Spelling Bee e scopri quante parole puoi formare con 7 lettere. I nuovi puzzle Spelling Bee sono disponibili ogni giorno alle 3:00 ET. PACCHETTI PUZZLE MINI E MIDI Scarica questi puzzle a tema e aggiungili alla tua collezione. Il primo puzzle di ogni pacchetto è gratuito. Assicurati di controllare nuovamente per nuovi pacchetti. PUZZLE PASSATI Gli abbonati al Cruciverba possono riprodurre il Cruciverba e il Mini dai nostri archivi, che risalgono al 1993. FUNZIONI PER AIUTARTI A RISOLVERE Controlla o rivela singoli riquadri del cruciverba, parole o l'intero puzzle, oppure attiva il controllo automatico per aiutarti a completare il puzzle. Abilita la nostra combinazione di colori scuri per giocare a qualsiasi ora del giorno. Cronometra te stesso o disattiva il timer per giocare alla tua velocità. CLASSIFICHE Completa il Mini Cruciverba quotidiano e confronta i tempi di risoluzione con i tuoi amici. Non hai bisogno di un abbonamento per accedere a questa funzione, ma dovrai creare un account gratuito sul New York Times se non ne hai uno.

