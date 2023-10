Merge Shapes

Unisci forme è un puzzle game creato da Infinity Games. Rilassati mentre alleni il tuo cervello facendo scorrere e unendo forme identiche. Scorri o usa i tasti della tastiera per far scorrere le forme in una delle quattro direzioni. Se abbini blocchi che hanno lo stesso numero di punti, forma e colore, puoi unirli fino a raggiungere l'infinito. Man mano che abbini 3 o più pezzi, caricherai il Combo Breaker. Quando è completamente caricato, puoi aggiornare 2 dei tuoi blocchi. Usa il martello per distruggere alcuni blocchi o applica il doppio arcobaleno per ottenere un pezzo che si combinerà con qualsiasi punto. Se sei bloccato, puoi anche utilizzare la funzione di riproduzione casuale per una seconda possibilità. Vai avanti e inizia a unire fino all'infinito! Scorri o usa i tasti della tastiera per far scorrere le forme in una delle quattro direzioni. Unisci: tasti WASD o freccia Unisci forme è stato creato da Infinity Games. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Infinity Loop, Infinity Loop: Hex, Energy, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

Sito web:poki.com

