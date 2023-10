Energy è un puzzle game in cui devi fare clic o toccare le linee per collegarle ad altre, creando infine un ciclo completo. Quando una linea è collegata a una lampada, questa si accenderà. Illumina tutte le linee per completare il livello. Si dice che il design del gioco calmo e minimalista combinato con la colonna sonora rilassante aiuti a ridurre lo stress per i giocatori. Il gioco introdurrà lentamente più elementi di gioco e fonti di energia per aumentare lentamente la difficoltà del gioco. Completando i livelli, le linee di collegamento formeranno una bella immagine. Riesci a finire tutti i livelli in Energy? Come si gioca a Energy? Tocca le linee per ruotarle nella giusta formazione. Sei bloccato? Premi la lampadina in alto a destra per completare una parte del livello in cambio della visione di un breve video. Chi ha creato l'energia? L'energia è stata creata da InfinityGames.io. Gioca agli altri giochi su Poki: Infinity Loop, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

